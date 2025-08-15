АРМА шукає управителя для будинку і квартир Медведчука

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на обрання управителя майном екснардепа Віктора Медведчука.

Про це повідомляється на сайті АРМА

Йдеться про житловий будинок, загальною площею 731, 6 кв. м. та земельну ділянку загальною площею 0,0775 га. на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну.

Також управителя шукають на квартиру загальною площею 98,7 кв. м, у Деснянському районі м. Києва та дві квартири, загальною площею 51,2 кв. м, та 69,1 кв. м. в Оболонському районі м. Києва.

За оцінкою експертів ринкова вартість активів становить понад 123 млн грн, говориться у повідомленні. Кошти від управління будуть сплачуватися напряму до державного бюджету України.

Конкурс на відбір управителя стартував через систему публічних закупівель Prozorro 14 серпня. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 29 серпня 2025 року.

Нагадаємо:

Раніше на Prozorro виставили три квартири, житловий та нежитловий будинки й земельну ділянку, що належали Віктору Медведчуку. Арештовані активи оцінили у 148,6 мільйона гривень.

В управління АРМА передали житловий будинок (731, 6 кв. м) та земельну ділянку загальною площею 0,0775 га, нежитловий будинок (877,9 кв. м), квартиру загальною площею 98,7 кв. м і дві квартири, загальною площею 51,2 кв. м, та 69,1 кв. м у Києві.

Раніше повідомлялося, що у Хорватії ще в середині листопада 2022 року агенти ФБР провели обшук на яхті "Royal Romance" виданого Росії українського нардепа Віктора Медведчука, 92-метрове судно пришвартоване в Трогірі. Майже через 2 роки після арешту, АРМА розпочала процедуру реалізації яхти.