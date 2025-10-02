Місцевий депутат заробить на будівництві тернопільського індустріального парку

Індустріальний парк у Чорткові на Тернопільщині отримає 7,79 млн грн з держфонду регіонального розвитку.

Про це пише Zaxid.net.

"Комісія міністерства розвитку громад і регіонів схвалила виділення 7,79 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) для комунального індустріального парку у Чорткові на Тернопільщині", – говориться у повідомленні.

Ці гроші скерують на завершення будівництва водопровідних та каналізаційних мереж.

Для індустріального парку Chortkiv-West передбачено будівництво водогону, самопливної господарсько-побутової та напірної каналізацій та споруд на них, будівництво каналізаційно-насосної станції, яке нині триває.

Загальна вартість проєкту становить близько 14,7 млн грн, з них 7,79 млн надійде від ДФРР.

Як повідомила Чортківська міська рада, у 2023–2025 роках із бюджету громади вже було профінансовано частину будівництва мереж на 8,29 млн грн.

Прокладенням мереж займається тернопільське ТзОВ "Тернопільбуд". Восени 2023 року ця компанія виграла тендер на виконання робіт від Чортківської міської ради, говориться у повідомленні.

"Тернопільбуд", за даними YouControl, належить до місцевої групи компаній, яку очолює ексдепутат Тернопільської міської ради Василь Лило. Основними напрямами діяльності групи є будівництво та виготовлення виробів з бетону, пластмаси, металу для будівництва.

"Як писав сайт "Наші гроші", протягом 2017-2024 років фірма "Тернопільбуд" натендерила 1,6 млрд грн, найбільше в будівельників Тернопільської ОДА", – додає Zaxid.net.

Індустріальний парк Chortkiv-West (м. Чортків Тернопільської області) зареєстрований у жовтні 2019 року. Загальна площа ділянки – 87,7 га, заявлений термін роботи – 30 років. Ініціатором його створення є міська рада.

У серпні 2025 року на території індустріального парку почалось будівництво заводу з рафінації рослинних олій, який має виготовляти 54 тис. пляшок на добу.

