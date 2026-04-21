Прокуратура хоче повернути до бюджету мільйон гривень, переплачений за м’ясо для шкіл

Прокуратура Києва через суд хоче повернути до столичного бюджету мільйон гривень, переплачений постачальнику м'яса для закладів освіти, хоча управління освіти не хоче отримати ці кошти.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури м. Києва звернулись до Господарського суду Києва з позовом про визнання недійсними додаткових угод про постачання м'яса для закладів освіти району.

Прокуратура просить стягнути з постачальника до столичного бюджету понад мільйон гривень.

Як зазначає пресслужба, прокуратура звернулася до суду, "зважаючи на бездіяльність посадових осіб управління освіти, які не зацікавлені у поверненні на їх рахунки надмірно сплачених постачальнику коштів".

Підставою для звернення до суду стали виявлені порушення при виконанні договорів на поставку м'яса птиці, яловичини та свинини для закладів освіти Оболонського району міста Києва.

Так, у 2024-205 роках, після укладення основних договорів між управлінням освіти Оболонської райдержадміністрації та приватним підприємством, сторони підписали низку додаткових угод.

Згідно з цими документами, ціна на м'ясо неодноразово зростала, зокрема на яловичину на 17,9 %, на свинину – на 28,45 %, курятину – на 15 %.

Збільшення вартості відбувалося за відсутності коливання цін на ринку, стверджує прокуратура. Це суперечить вимогам Закону України "Про публічні закупівлі".

За її даними, через необґрунтоване завищення цін на м'ясо постачальник безпідставно отримав понад мільйон гривень бюджетних коштів.

Прокуратура вимагає визнати додаткові угоди недійсними та зобов'язати підприємство повернути кошти до бюджету. Наразі судом відкрито провадження за позовом прокурора.

Нагадаємо:

Прокуратура у судовому порядку визнала недійсним договір оренди приміщення, що перебуває на балансі Національного транспортного університету де облаштували будівельний магазин.

Прокуратура повідомила про підозру директору департаменту комунальної власності Київської міської державної адміністрації – його підозрюють у незаконній приватизації комунальної нерухомості вартістю у 7,4 мільйона гривень.

У Києві викрито організовану групу, яка використовувала доступ до бази даних Міністерства внутрішніх справ для незаконного оформлення автомобілів і за рік заробила близько 6,5 мільйона гривень.