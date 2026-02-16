Внутрішній ринок електрокарів: які моделі найчастіше купують в Україні

У січні 2026 року було укладено 3 553 угоди купівлі-продажу вживаних електромобілів всередині України, що на 17% менше, ніж в грудні, та на 105% більше, ніж у відповідний період торік.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Згідно з аналітикою, серед марок Tesla (901 шт.) міцно тримає першість. Кожна четверта угода на внутрішньому ринку укладена на купівлю цієї марки. Nissan (609 шт.) стабільно посідає друге місце завдяки чималому парку "Ліфів". Volkswagen (404 шт.) замикає трійку.

"Також у Топ-10 бачимо щільну боротьбу між корейцями (Hyundai, KIA) та китайським BYD, який поступово перетікає на вторинку після буму продажів нових авто минулого року", – відмічають експерти.

Щодо моделей, Nissan Leaf (568 шт.) лідирує з великим відривом, будучи найзрозумілішим та найдоступнішим варіантом.

Tesla Model 3 (381 шт.) та Model Y (275 шт.) — головні драйвери росту. Саме ці моделі зараз найчастіше змінюють власників, мігруючи між регіонами, підкреслюють аналітики.

Volkswagen Golf (196 шт.) та Tesla Model S (185 шт.) тримають високі позиції, замикаючи п'ятірку.

Нагадаємо:

У січні в Україні всього 1 374 вживаних електромобілі отримали першу реєстрацію проти 25 тис. у грудні.

Після того, як у грудні українці намагалися встигнути придбати авто до повернення ПДВ, у січні нових електромобілів придбали 864, що на 85,2% менше, ніж в грудні. Проте є ріст на 35,6% порівняно з минулим січнем.