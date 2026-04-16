Авто з гібридними силовими установками: які нові та вживані моделі купують українці

У сегменті легковиків з гібридними силовими установками у 1 кварталі 2026 року порівняно з піковим четвертим кварталом торік спостерігається невелике сезонне охолодження, натомість у річному вимірі динаміка позитивна.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Зокрема, ринок "свіжопригнаних" гібридів зріс майже на 57% порівняно з минулорічним першим кварталом.

Згідно з аналітикою, найбільша частка на ринку у "гібридів" серед нових авто, тут їх майже третина - 32%. В імпорті вживаних вони тримають 7,7%, а на внутрішньому ринку — 2,4%.

На вторинному ринку всередині країни (4808 угод) першість за Toyota RAV 4 (449 од.), далі – Toyota Camry (317), Ford Fusion (271).

У сегменті "свіжопригнаних" гібридів (3697 шт.) є зсув у бік універсальних кросоверів. Лідирують Ford Kuga/Escape (226), Ford Fusion (195), Toyota Prius (189).

Сегмент нових гібридів (4289 шт.) — це територія беззаперечного лідерства японського бренду Toyota RAV 4 (1099 од.). На другому Nissan Qashqai з лише 280 проданих авто, на третьому – Nissan Rogue/X-Trail (193).

У березні автопарк України поповнили понад 3,3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 42% більше, ніж торік.