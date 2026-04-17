Українці почали активніше купувати нові та вживані вантажівки: які моделі обирають

В Україні за березень було зафіксовано 1770 реєстрацій вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Внутрішній перепродаж залишається найбільш масовим сегментом (1307 угод), продемонструвавши ріст на 28% відносно лютого. Проте в річному вимірі спостерігається падіння на 10,5%, що свідчить про поступове вимивання застарілого парку, зазначають експерти.

За їхніми даними, основними типами техніки стали самоскиди, фургони та бортові вантажівки. У структурі вподобань спостерігається стійка домінація німецьких виробників середньої вантажопідйомності, зокрема лінійок Mercedes-Benz Atego та Vario. Примітною є присутність у топ-10 застарілих моделей радянського виробництва (ЗІЛ, ГАЗ).

Згідно з аналітикою, сегмент імпорту вживаних вантажівок продемонстрував ріст за місяць на 28,9%, стабілізувавшись на рівні минулого року (254 шт.). Основний запит імпортерів зосереджений на універсальних фургонах, оснащених гідробортами та рефрижераторними установками.

Лідером сегмента залишається Mercedes-Benz Atego. Також спостерігається активний притік моделей MAN TGL та TGM.

Як йдеться в дослідженні, сумарний обсяг ринку нових вантажівок склав 209 одиниць. Характерною особливістю березня став різкий стрибок відносно лютого імпорту нових авто (+104,7%), тоді як внутрішнє виробництво (включаючи переобладнання) зафіксувало зниження на 33,1% у річному вимірі.

Основу сегмента нових авто складає спеціалізована техніка. Лідером реєстрацій стали комунальні та дорожні машини вітчизняного виробництва на базі імпортних шасі. Серед чистого імпорту виділяються шасі Volvo FM та Scania P-series, які використовуються для встановлення будівельного та логістичного обладнання.

Нагадаємо:

Впродовж березня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1085 авто, що на 23% більше, ніж у попередньому місяці.