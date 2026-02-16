Приватну власність не вилучатимуть: Мінрозвитку пояснило, яку нерухомість шукає під житло для ВПО

Міністерство розвитку відбирає для переобладнання під житло для переселенців виключно порожні будівлі державної та комунальної власності, про вилучення приватної власності не йдеться.

Про це у Телеграм написав віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Міністерство розвитку громад та територій у співпраці з міжнародною організацією Habitat for Humanity запускає інвентаризацію невикористаних об'єктів державної та комунальної власності", – зазначив він.

Але йдеться виключно про порожні будівлі, які роками не використовуються і потенційно можуть бути переобладнані під житло, запевнив міністр.

"Це не стосується приватного житла. Жодних рішень про вилучення чи втручання у приватну власність немає і бути не може", – наголосив він.

Келеба зазначив, що бачить "багато запитань і емоцій навколо теми житла для ВПО та інших вразливих груп".

На першому етапі реалізації проєкту — запуск "пілота" у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях.

Триває відбір 60–70 об'єктів. Із них для підготовки детальних інвестиційних рішень відберуть 10–15, де реконструкція є технічно та економічно обґрунтованою, розповів міністр.

За його словами, отримані дані інтегруємо в цифрову інформаційно-аналітичну житлову систему для ВПО, яка запрацює з жовтня 2026 року. Це означає прозорий облік, зрозумілі критерії та відсутність "ручних" рішень.

"Наш підхід простий: якщо в громаді є державна чи комунальна будівля, яка простоює, вона має працювати на людей", – запевнив Кулеба.

"Ми тестуємо фінансові та управлінські моделі разом із міжнародними партнерами, щоб масштабувати ефективні рішення по країні", – зазначив він.

Кулеба наголосив, що житлова політика має бути системною і передбачуваною.

"Саме так формуємо нову модель забезпечення житлом – без порушення прав власності, з чіткими правилами і реальними механізмами підтримки тих, хто цього потребує", – додав він.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про основні засади житлової політики.

Раніше повідомлялося, що для повноцінного запуску системи соціального житла Верховна Рада має ухвалити окремий закон, який визначатиме процедури та алгоритми функціонування фонду соцжитла.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про основні засади житлової політики".

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає відкриття кредитної лінії до 100 млн євро для будівництва в Україні соціального орендного житла за підтримки благодійної організації Hansen Ukrainian Mission Делл Лоя Хансена.

Раніше повідомлялося, що Мінрозвитку аналізує вільну державну та комунальну нерухомість, яку можна переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп.