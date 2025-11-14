Приватизація "Вінницяпобутхіму": АМКУ ухвалив рішення щодо контролю

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Афіна-Груп" на набуття контролю над виробником мийних засобів "Вінницяпобутхім". "Афіна-Груп" належить співвласникам мереж Varus і Eva Руслану Шостаку і Валерію Кіптику.

Про це йдеться у повідомленні Антимонопольного комітету України.

"Надано дозвіл ТОВ "Афіна-Груп" на набуття контролю над ПрАТ "Вінницяпобутхім", – говориться у повідомленні АМКУ.

Аукціон з продажу 100% акцій підприємства "Вінницяпобутхім" відбувся у серпні. Переможець аукціону запропонував суму 608 млн грн, що вдвічі перевищує стартову ставку.

"Вінницяпобутхім" виробляє мило та мийні засоби, засоби для чищення й полірування. Підприємство орендує земельні ділянки на 4 га, володіє адмінбудівлею, складами, виробничими приміщеннями та іншими будівлями сукупно на понад 31 300 кв. м.

Нагадаємо:

Після початку повномасштабної російської агресії підприємство спочатку заарештували, а потім передали в управління компанії "Крайтекс-Сервіс" із групи Afina Руслана Шостака та Валерія Кіптика. Новий управитель українізував головний бренд підприємства, перейменувавши його з "Ушастий нянь" на "Вухастик".

Вищий антикорупційний суд у 2024 році задовольнив позовну заяву про стягнення в дохід держави заводу "Вінницяпобутхім".

Кабінет міністрів включив до переліку об'єктів великої приватизації націоналізовану компанію "Вінницяпобутхім", яка раніше належала російській "Невській косметиці" (власник – Володимир Плесовських).

АРМА передало конфісковані у росіян активи заводу "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна України для подальшої приватизації.

У травні 2025 року, Кабінет міністрів затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім".