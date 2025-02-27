Коломойский проиграл суд по обжалованию национализации Приватбанка

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения государственного Приватбанка бывшим владельцам, в частности - Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Так, 26 февраля 2025 года суд не удовлетворил кассационную жалобу бывшего совладельца финучреждения Игоря Коломойского и оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было закрыто производство по обжалованию национализации ПриватБанка, пишет регулятор.

Ранее, стало известно, что Игорь Коломойский обратился в Верховный суд с просьбой признать неконституционными решения о национализации ПриватБанка. До национализации Коломойскому принадлежало 41,66% акций банка.

В апреле 2019 года ныне уже ликвидированный Окружной административный суд г. Киева принял решение в пользу Коломойского и признал национализацию незаконной.

Впрочем, в ноябре 2024 года Верховный суд подтвердил законность национализации Приватбанка и невозможность его возвращения экс-акционерам. Рассмотрение этого дела в судах разных инстанций длилось почти пять лет.