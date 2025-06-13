Президенту Нацакадемии аграрных наук сообщили о подозрении в растрате средств

Президенту Национальной академии аграрных наук Украины Ярославу Гадзало инкриминируют пособничество в растрате чужого имущества.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, президент НААН способствовал в трудоустройстве лица сразу в четыре подконтрольных ему государственных агропредприятия на различные должности. Там это лицо получало зарплату из государственного бюджета, но возложенные на него обязанности не выполняло, а было личным водителем президента академии.

"В результате таких действий чиновника государственному бюджету нанесен ущерб. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности", - говорится в публикации.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главным следственным управлением Государственного бюро расследований, при оперативном сопровождении Главного оперативного управления Государственного бюро расследований.

Напомним:

Ранее УП уже сообщала об обысках у президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзала, которые проводит Государственное бюро расследований.

В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили Гадзалу и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.

Также ЭП писала, чтокомпании, связанные с группой "Приват", годами контролировали одно из предприятий Национальной академии аграрных наук на Днепропетровщине, а хотят прибрать к рукам его 15 тысяч гектаров.

О том, как именно депутатыс "академиками" годами зарабатывали на государственной земле десятки миллионов долларов, можно узнать из расследования ЭП.

ЭП также писала о том, что сотни гектаров ценной государственной земли превратились в коттеджный городок под Киевом. Историю типичной схемы, с которой не может справиться государство, вы можете узнать в материале ЭП.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мошенников, которые за полмиллиона долларов обещали пристроить человека на должность руководителя госпредприятия на Волыни. Подозреваемые сообщили знакомому, что имеют связи с руководством Национальной академии аграрных наук Украины. За помощь назначить нужного человека на должность руководителя одного из государственных предприятий на Волыни они просили 500 тыс долларов США.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили в Киеве схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт парков и скверов. Должностных лиц "Киевзеленстроя", сметчика и руководителей четырех частных фирм подозревают в присвоении более 5 миллионов гривен.