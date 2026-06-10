"Схеми" знайшли зв'язки ексголови комісії ВР із підозрюваними у справі "Мідас"

Попри публічне заперечення знайомства з ключовими дійовими особами справи "Мідас", заступник голови парламентського комітету з енергетики Олексій Кучеренко міг мати з ними контакти.

Про це пише "Радіо Свобода".

Ідеться про Олексія Кучеренка – народного депутата від партії "Батьківщина", першого заступника голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та у 2024-2025 роках – голова тимчасової слідчої комісії з цього ж питання.

"Схеми" проаналізували отримані фрагменти так званих "плівок Міндіча", на яких підозрювані у розкраданні на енергетиці Ігор Миронюк та Дмитро Басов згадують Кучеренка як людину, через яку можна просувати власні інтереси.

А також – угоду про продаж Кучеренком нерухомості в центрі Києва, з якої випливає, що голова енергетичної ТСК ще до президентства Володимира Зеленського мав справи із ще одним фігурантом розслідування НАБУ – Олександром Цукерманом. Його родині нардеп продав квартиру в будинку в центрі Києва, де, за даними правоохоронців, згодом був облаштований один із "бек-офісів", в якому збирали готівку для передачі високопосадовцям.

У розмові зі "Схемами" Кучеренко заперечив вплив фігурантів справи на себе. Миронюк та Басов на час публікації на запитання, які журналісти передали їм у СІЗО через адвокатів, не відповіли. Як і Цукерман. Втім, усі троє раніше відкидали обвинувачення.

У парламентському комітеті Кучеренко, серед іншого, опікується розвитком ядерної генерації в Україні. До жовтня 2025-го він очолював у парламенті ще й тимчасову слідчу комісію (ТСК)– також з енергетики.

До завдань цієї ТСК, згідно з постановою про її утворення, входило розслідування порушень у системі управління стратегічними енергетичними підприємствами. Серед таких і державний "Енергоатом".

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)в межах справи "Мідас" повідомили про викриття там корупційної схеми – наразі триває суд. Публічно про аферу оголосили за місяць після завершення роботи парламентського слідчого органу на чолі з Кучеренком.

30 жовтня 2025 року слідча комісія на чолі з Олексієм Кучеренком представила фінальний звіт на 320 сторінок зі своїми висновками. Працюючи фактично паралельно зі слідством НАБУ, парламентська ТСК корупції в "Енергоатомі" не виявила. У звіт не потрапило жодних даних про ті махінації на підприємстві, які згодом стали відомими на всю країну.

"Свою критику ТСК Кучеренка здебільшого зосередила на іншому державному підприємстві – "Укренерго". Його очільника Володимира Кудрицького раніше звільнили з посади, що супроводжувалося критикою західних партнерів", – говориться у публікації.

Деякі члени наглядової ради назвали це рішення політично вмотивованим, а журналісти повʼязали з бажанням влади мати доступ до грошей, які підприємство заробляє та отримує від донорів на відбудову. Зацікавленим у цьому, зокрема, називали Германа Галущенка, тодішнього міністра енергетики.

Підтримка Галущенка простежувалася і у заявах Кучеренка, який критикував розслідування детективами НАБУ справи "Мідас". "Наші Гроші" викрили, як своїм міністерським рішенням Галущенко сприяв компанії бізнесмена Миколи Зіска, пов'язаній із родиною Кучеренка, у займанні монопольних позицій на ринку послуг із перевірки димових і вентиляційних каналів.

Сам Кучеренко у відповідь на запит "Схем" повідомив, що цей матеріал, на його думку, "містить низку припущень та не підтверджується фактами". Однак своє особисте знайомство з Зіско він визнав, назвавши його "товаришем брата".

"Схеми" отримали та верифікували за допомогою двох незалежних джерел неопубліковані раніше фрагменти записів, які називають "плівками Міндіча" (Тимура, Міндіча, підсанкційного бізнесмена та фігуранта справи "Мідас"), які є частиною матеріалів кримінального провадження та наразі розглядаються в суді.

Згідно з ними, через Кучеренка фігуранти розслідування НАБУ Ігор Миронюк, якого в НАБУ називають "смотрящим за Енергоатомом", та Дмитро Басов, на той час виконавчий директор підприємства з фізичного захисту та безпеки, могли впливати на законодавчі ініціативи, а також, ймовірно, тиснули на контролюючі органи.

"Схеми" встановили звʼязок Олексія Кучеренка зі ще одним фігурантом справи "Мідас" про розкрадання коштів у енергетиці – Олександром Цукерманом. У 2016 році народний депутат за дорученням дружини продав родині Цукерманів елітну квартиру.

Вона розташована в будинку №19 на вулиці Євгена Чикаленка в Києві, поруч із головною вулицею столиці – Хрещатиком. Згодом, вже за президентства Володимира Зеленського, саме в цьому будинку, за даними детективів НАБУ, підозрювані у розкраданні в енергетиці облаштували один із "бек-офісів", у якому збирали готівку для передачі високопосадовцям.

Все це майно Цукерманів – клініка DMC, яку правоохоронці називають "бек-офісом", і квартира, яку Цукермани придбали в Кучеренка, – наразі під арештом, накладеним у межах справи "Мідас".

"Схеми" також встановили, що Олексій Кучеренко жив у цій квартирі біля театру Лесі Українки щонайменше з 1995 року до її продажу в 2016-му, на час якого ця нерухомість де-юре перебувала у власності його колишньої дружини Наталії Кучеренко (у дівоцтві Щур).

Згідно з договором купівлі-продажу від 15 листопада 2016 року, який "Схеми" отримали від джерел з доступом до нотаріальних баз, Олексій Кучеренко продавав цю елітну квартиру площею 374 квадратні метри особисто, діючи від імені колишньої дружини за довіреністю. Купувала – Олена Цукерман, яка, згідно з документом, отримала дозвіл на придбання цієї квартири від свого чоловіка – Олександра Цукермана.

Нагадаємо:

10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

Ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який разом із Тимуром Міндічем фігурує у справі "Мідас" про корупцію навколо "Енергоатому", взяли під варту із альтернативою внесення застави у 200 мільйонів гривень.