На Кіровоградщині викрили масштабне розкрадання надр: яка схема

На Кіровоградщині викрили масштабний незаконний видобуток граніту: державі завдано понад 1,2 мільярда гривень збитків.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру арбітражному керуючому – ліквідатору одного з відкритих акціонерних товариств обласного центру у кримінальному провадженні щодо незаконного видобутку граніту на території місцевого родовища.

"Це одна з наймасштабніших справ у сфері охорони надр, які розслідувалися на Кіровоградщині за останні роки", – зазначено у повідомленні.

"За даними слідства, після закінчення строку дії спеціального дозволу на користування надрами роботи на Сухокліївському родовищі не припинилися. Незаконний видобуток граніту здійснювали під виглядом ліквідації небезпечних ділянок кар'єру", – говориться у повідомленні.

Протягом кількох років проведено щонайменше 12 вибухових робіт, унаслідок яких незаконно видобуто понад 375 тис. кубометрів корисних копалин загальнодержавного значення.

"Для викриття та документування протиправної діяльності прокурори і слідчі провели масштабну роботу", – повідомляє прокуратура.

Вони вилучили фінансову та виробничу документацію, простежили рух видобутої продукції, призначили низку складних експертиз. Матеріали кримінального провадження налічують 74 томи, зазначає прокуратура.

За висновками експертів, унаслідок самовільного користування надрами державі завдано збитків на суму понад 1 млрд 255 млн грн.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури та визнав незаконним продаж спеціального дозволу на користування надрами у Вінницькій області.

Раніше Спеціалізована екологічна прокуратура Черкаської обласної прокуратури завершила розслідування у справі про масштабний незаконний видобуток каолінів – корисних копалин загальнодержавного значення.

Раніше прокурори скерували обвинувальний акт щодо директора підприємства, яке не сплатило понад 27 млн грн рентної плати за користування надрами. Керівник організував схему ухилення від сплати рентної плати за користування надрами на понад 27 млн грн, тому йому інкриміновано умисне ухилення від сплати податків, що призвело до непоступлення до бюджету коштів.

Прокуратура повідомила про підозру директору однієї з приватних компаній, яка незаконно видобувала пісок у Житомирській області та завдала державі збитків на 2,5 млрд гривень.