Продешевили: суд визнав незаконним продаж спецдозволу на родовище на Вінниччині

Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури та визнав незаконним продаж спеціального дозволу на користування надрами у Вінницькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора та визнав незаконним продаж спеціального дозволу на користування надрами у Вінницькій області.

Суд визнав недійсними результати електронного аукціону, договір купівлі-продажу спецдозволу та сам спеціальний дозвіл на користування надрами, уточнили у прокуратурі.

Йдеться про ділянку площею 9,4 га з покладами високоякісного флюсового вапняку, придатного для використання у будівництві та металургії. Очікувані запаси корисних копалин становлять до 2,8 млн м³.

Завдяки значним запасам і можливості видобутку відкритим способом родовище має високу інвестиційну привабливість, зазначає прокуратура.

"У 2021 році Державна служба геології та надр України виставила спецдозвіл на аукціон. Попри цінність родовища, реальної конкуренції під час торгів не було", – розповіли у прокуратурі.

Стартова ціна становила 510,5 тис. грн, а спецдозвіл продали лише за 542 тис. грн - на 31,5 тис. грн або 6,2% дорожче. Наразі кар'єр із цим родовищем та суміжною ділянкою надр пропонується до продажу за 350 тис. доларів США, що за курсом НБУ станом на 10 червня 2026 року становить близько 15,7 млн грн.

Прокурори встановили, що підприємства, які брали участь в аукціоні, діяли не як конкуренти, а вчинили антиконкурентні узгоджені дії, що спотворили результати торгів. Ці обставини підтверджені рішенням територіального органу Антимонопольного комітету України.

"У суді прокурори довели, що поведінка учасників знівелювала мету аукціону - забезпечення чесної конкуренції та отримання державою максимальної ринкової ціни за право користування надрами", – говориться у повідомленні.

Суд погодився з доводами прокуратури та визнав незаконними проведений аукціон, укладений договір і виданий приватному товариству спецдозвіл.

Нагадаємо:

Верховний Суд визнав недійсною угоду з продажу Приазовського газового родовища: запаси газу на мільярди гривень, але продали його за суму, яка у десятки разів нижча від стартової.

Раніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування санкцій щодо активів російського бізнесмена Сергія Кабаргіна, який був бенефіціаром "Кіровоградського рудоуправління".