Ліс біля Буковелю на 38 мільйонів переписали під забудову: оголошено підозри

Сімом учасникам злочинної організації повідомили про підозру у справі про незаконне заволодіння 17 гектарами лісового фонду біля "Буковелю" вартістю майже 38 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За попередніми даними, йдеться про 14 земельних ділянок у Поляницькому лісництві ДП "Ворохтянський лісгосп".

За даними слідства, до схеми були причетні колишній керівник відділу Держгеокадастру в Яремче, експосадовці правоохоронних органів, в тому числі прокуратури, інженери, геологи, геодезисти, місцеві підприємці та забудовники.

Слідство вважає, що учасники групи підробляли документи, використовували фіктивну технічну документацію, присвоювали ділянкам кадастрові номери та реєстрували їх на підставних осіб. Кінцевою метою називають подальшу комерційну забудову цих територій.

За словами Кравченка, це не перший епізод цієї схеми: раніше правоохоронці вже притягнули до відповідальності шістьох інших учасників, яких визнали винними та засудили.

Загалом у справі до суду скерували 13 обвинувальних актів, а 26 незаконно привласнених земельних ділянок прокурори повернули державі через суд.

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