Правоохоронці викрили фіктивне розмінування земель на десятки мільйонів гривень

Шістьом особам, які організували схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Національна поліція, а також Офіс генерального прокурора.

Посадовці приватних підприємств та їхні заволоділи бюджетними коштами, виділеними на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель у Миколаївській, Херсонській та Чернігівській областях.

Після укладення договорів із Центром гуманітарного розмінування виконавці мали очищати поля від вибухонебезпечних предметів, однак фактично роботи імітували, а до офіційних документів вносили неправдиві відомості про нібито розміновані території.

Зловмисники імітували проведення робіт на ділянках, які фактично були очищені від вибухонебезпечних предметів ще у 2023–2024 роках. Зокрема, для правдоподібності вони розкопували ґрунт і підкладали боєприпаси, видаючи їх за нібито виявлені під час робіт вибухонебезпечні предмети.

Таким чином, зловмисники створили видимість розмінування понад 820 гектарів сільськогосподарських угідь Миколаївщини та Херсонщини.

Раніше правоохоронці вже повідомили про підозру директору одного з підприємств та керівниці групи саперів, які провернули оборудки на Херсонщині, а наразі встановили причетність ще чотирьох осіб до масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів, повідомили у поліції.

Окремий епізод стосується Миколаївщини, де за фіктивне розмінування земель з державного бюджету безпідставно перерахували 49,2 млн грн, повідомляє прокуратура.

Підозри отримали керівники двох столичних товариств, які виконували роботи з гуманітарного розмінування, а також троє керівників груп розмінування та керівник агропідприємства, який підписував акти виконаних робіт.

За версією слідства, вони достовірно знали, що фактичне розмінування не проводиться, однак сприяли оформленню документів про нібито виконані роботи.

Під час розслідування правоохоронці зафіксували розмови підозрюваних, у яких вони обговорювали відсутність належного контролю за виконанням робіт. Також задокументовано їхні наміри підкидати на окремі ділянки предмети, схожі на боєприпаси або їхні частини, щоб видати їх за знахідки під час розмінування.

Слідством встановлено, що сапери лише перебували поблизу нібито замінованих полів, однак жодних реальних робіт з очищення територій не проводили.

Шістьом учасникам змови, яким за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру, загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Раніше, у квітні 2026 року, у цьому ж кримінальному провадженні повідомили про підозру директору столичного оператора протимінної діяльності та керівниці групи саперів за фактом фіктивного розмінування земель на Херсонщині, внаслідок чого з бюджету було незаконно виплачено 6,3 млн грн.

Слідство триває. Перевіряються аналогічні факти заволодіння коштами під час гуманітарного розмінування в інших регіонах України.

Нагадаємо:

На Одещині викрили схему розкрадання коштів держпрограми підтримки фермерів: фіктивним господарствам виплачували мільйони гривень, натомість реальним – відмовляли.

На Київщині поліція викрила чиновників, які вимагали хабарі за оформлення компенсацій у межах програм відновлення житла, пошкодженого внаслідок війни.

Раніше прокуратура повідомила, що агробізнесмен та ексдепутат Хмельницької облради отримав у банках кредити на 185 мільйонів гривень, не повернув їх і переховується за кордоном.