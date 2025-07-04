Посуха на півдні України досягла критерію "сильна"

Невеликі опади минулої декади на фоні жорсткої ґрунтової посухи, не пом’якшили ситуацію у південних областях, де посуха досягла критерію "сильна".

Про це пише агенція "Украгроконсалт".

У південних областях, найбільше у Херсонській, спостерігаються найбільш складні погодні умови. Сильні та помірні вітри, які відмічались протягом декади, і надалі висушували верхні шари ґрунту, спостерігалися суховії, говориться у публікації.

"Упродовж декади помірне накопичення ефективного тепла дещо гальмувало активний ріст та розвиток теплолюбних культур. Зокрема, подовжувався період листоутворення на рослинах кукурудзи", – говориться у публікації.

Малосприятливі умови через понижений температурний фон та відсутність достатньої кількості вологи у ґрунті обумовлювали затримку росту та розвитку городніх та баштанних культур, бульбо коренеплодів.

Третя декада червня в Україні відзначилася значними контрастами температури повітря по території країни, зазначає агенція.

"У західних та південних областях температурний режим у середньому виявився близьким до норми, у крайніх західних районах – вищим за норму. У північних, східних та північно-східних областях переважала прохолодна, часом холодна для червня погода", – говориться у публікації.

За даними Укргідрометцентру у більшості областей відмічалися переважно невеликі опади, місцями їх сліди. Ефективні дощі випадали дуже локально і переважно у північних областях. У середньому кількість опадів у більшості областей склала лише 20-40 % норми, у Херсонській, Одеській, Вінницькій, Чернівецькій областях та багатьох районах прилеглих областей – менше 20 % норми, або ж було зовсім сухо.

У різних регіонах з переміщенням атмосферних фронтів через територію України спостерігалася значна кількість небезпечних явищ: шквали, грози та град.

Агрометеорологічні умови для завершення вегетації та дозрівання ранніх хлібів, росту і розвитку пізніх культур по території країни також складалися неоднорідні. У центральних, східних, північно-східних, місцями у північних областях на багатьох площах під ранніми зерновими культурами запаси продуктивної вологи були майже вичерпані.

"Проте урожай раннього зерна вже сформований і дефіцит вологи на його рівні позначиться мінімально", – зазначає "Украгроконсалт".

Через зменшення запасів продуктивної вологи під пізніми сільгоспкультурами, зокрема кукурудзою, соняшником, соєю відмічалось денне в’янення рослин, пожовтіння та скручування листків нижнього ярусу.

На полях, де запаси вологи наближалися до середніх багаторічних показників, внаслідок переважання помірного температурного фону значного погіршення стану посівів не відбувалося.

У західних областях переважали сприятливі умови для розвитку всіх сільськогосподарських культур.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що аграрії з посушливого півдня б’ють на сполох, адже погода знищує посіви. Несприятлива погода стала у 2025 році поряд з воєнними ризиками справжнім випробуванням для агросектору. Через неї втрати врожаю фермерів деокупованої Херсонщини сягнули мільярду гривень.

Крім того, у Херсонській області зафіксували осередки масового розмноження сарани. Фіксують пошкодження посівів соняшнику. Причиною поширення стали висока температура повітря та тривала посуха.

Також повідомлялося, що станом на 4 липня в Україні вже зібрано 865,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур з 331,9 тис. га. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, лідер зі збору зернових та зернобобових Одеська область. Загалом жнивують вже дев’ять областей.

Раніше очільник Мінагро Віталій Коваль заявив, що згідно з найбільш песимістичними оцінками, врожай зернових в Україні у 2025 році може знизитися на 10% – до близько 51 млн т порівняно з 56,7 млн т у 2024 році.