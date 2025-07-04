В Україні жнива проходять вже в дев'яти областях: скільки зібрали врожаю

Станом на 4 липня в Україні вже зібрано 865,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур з 331,9 тис. га.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зокрема:

Пшениці з 107,4 тис. га зібрано 277,8 тис. тонн;

з 107,4 тис. га зібрано 277,8 тис. тонн; Ячменю з 176,6 тис. га, намолочено 501,2 тис. тонн;

з 176,6 тис. га, намолочено 501,2 тис. тонн; Гороху з 47,2 тис. га – 83,8 тис. тонн.

За даними відомства, лідер зі збору зернових та зернобобових Одеська область. Загалом жнивують вже дев’ять областей.

Зокрема:

Одеська – обмолочено 175,8 тис. га, намолочено – 516,2 тис. тонн;

Миколаївська – з 119,7 тис. га намолочено 276,7 тис. тонн;

Дніпропетровська – з 17,7 тис. га зібрано 37,2 тис. тонн.

Крім того, аграрії Миколаївської, Одеської, Запорізької і Херсонської областей зібрали вже 71,6 тис. тонн ріпаку, який обмолочений на площі 46 тис. га.

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Нагадаємо:

Станом на 27 червня аграрії України вже зібрали понад 188 тисяч тонн нового зерна з понад 74 тис. га ранніх зернових і зернобобових культур, розпочато збирання ріпаку.