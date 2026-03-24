"Щоб не зникнути в чорній дірі": КамАЗ знову переходить на 4-денний робочий тиждень

З 1 червня 2026 року КамАЗ — найбільший російський виробник вантажівок — знову запроваджує чотириденний робочий тиждень для більшості підрозділів.

Відповідний попередній наказ уже підписано, повідомляє "БІЗНЕС Online" з посиланням на джерела на заводі.

"Ми страхуємося, щоб КамАЗ не полетів у чорну діру", — пояснює співрозмовник видання.

У компанії підтверджують: ринок важких вантажівок у РФ за перші два місяці року впав на 40%, і, хоча сам виробник знизив продажі лише на 15% (ринкова частка при цьому зросла до 37%), слабкі перспективи зростання та тиск залишків техніки китайських імпортерів вимагають зниження річного плану виробництва.

Як пише The Moscow Times, рішення про чотириденний робочий тиждень вже приймалося в серпні 2025 року на тлі критичного обвалу ринку комерційної техніки (майже 60% за перше півріччя).

З листопада 2025 року завод повернувся до звичайного графіку — допомогло велике замовлення від силових структур. Однак зараз ситуація знову погіршилася: у сегменті вантажівок масою понад 16 т продажі в лютому впали на 33% (до 2,9 тис. машин), а за два місяці — на 40% порівняно з минулим роком.

"Нічого дивного тут немає. Показники перших двох місяців свідчать, що падіння триває", — прокоментував ситуацію головний редактор Comvex ревю Олександр Солнцев.

Нагадаємо:

На кінець 2025 року, попри формальне лідерство російського виробника "КАМАЗ" з часткою 29,5 %, китайські Sitrak (16,3 %), Shacman (10,8 %) і FAW (9 %) витісняли його з ринку. Додавав тиску й білоруський "МАЗ" із 7,2 %.