Лише чверть російського малого бізнесу впевнена у виживанні – дослідження

Лише 23,7% представників російського середнього, малого та мікробізнесу впевнені, що продовжуватимуть свій бізнес.

Про це йдеться в дослідженні "Опора России".

В опитуванні взяли участь 3500 представників середнього, малого та мікробізнесу, а також самозайняті та ІП (російська назва ФОП).

З початку 2026 року 68,7% опитаних зафіксували зниження доходів. При цьому для 45% респондентів 2025 рік став збитковим.

5,5% опитаних підприємців заявили, що "вже фактично закрили свій бізнес". 18,2% оцінюють свої шанси продовжувати роботу в 30% і лише 23,7% опитаних на повністю впевнені у виживанні свого бізнесу.

Такі песимістичні оцінки пов'язані з підвищенням податків у Росії. З 1 січня 2026 року ПДВ зріс з 20% до 22%, а поріг сплати ПДВ для спрощеного оподаткування знизився.

82,7% підприємців підвищили ціни на свої товари або послуги через зростання податків. Проте повністю перекласти витрати на споживачів вдалося лише 7,6% підприємств, а частково – ще половині.

42% опитаних також повідомили про зростання тіньового сектору у своїй галузі. Найбільше це спостерігається в авторемонті, б'юті-індустрії, готельному бізнесі та стоматології – галузях, у яких з початку року попит знизився найсильніше.

Нагадаємо:

На тлі зростання податків у Росії прогнози передбачають закриття 250 тис. підприємств малого та середнього бізнесу, зокрема кафе, виробників взуття, вантажоперевізників, пекарень та інших подібних підприємств.

У російських компаній на тлі погіршення ситуації в економіці різко знизилася потреба в працівниках.