Новини 24 березня: Ощадбанк припинив імпорт валюти, ціни у промисловості аномально відхилилися

Про що говорили сьогодні?

Про Ощадбанк: Після інциденту із затриманням інкасаторів та вилученням валюти та цінностей в Угорщині Ощадбанк призупинив перевезення за кордоном, але наразі опрацьовує нові маршрути.

Про промпродукцію: В Україні в лютому 2026 року зафіксовано різке зростання цін виробників промислової продукції - на 22,3% у місячному вираженні та на 34,5% у річному вимірі до лютого 2025 року. У Держстаті кажуть, що це нетипове відхилення і "має ознаки разового".

Про "УЗ-3000": В рамках програми "УЗ-3000" українці здійснили понад 275 тисяч поїздок, загалом до програми доєднались близько 679 тисяч користувачів застосунку "Укрзалізниці".

Про McDonald's: Найближчими днями ресторан швидкого харчування McDonald's, який був зачинений з 2022 року, відновить свою роботу у Миколаєві.

Про Росію: Різке зростання цін на нафту, спричинене війною з Іраном, дозволило російському уряду відкласти план зі збільшення довгострокових бюджетних резервів. Це послабило тиск на короткострокові фінанси.

Стартап під ключ: ІТ-компанії освоїли новий бізнес

ІТ-ринок переживає затяжне охолодження, але саме зараз у ньому починає формуватися нова модель зростання – кофаундинг. Що це і чи зможе він стати новим драйвером розвитку українського ІТ?