Україна запровадила санкції проти ВПК РФ, Ірану та виробників "Орєшніка"

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО про санкції проти російських та іранських компаній, причетних до обслуговування ВПК РФ.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

У санкційному пакеті щодо ВПК 130 фізичних і 48 юридичних осіб.

Серед них є компанії, які постачали компоненти для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії "Комета", що використовується в російських дронах й ракетах.

Також під санкції потрапили підприємства, залучені до виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".

Окремо вказано, що до списку внесли компанії та громадян Ірану, пов'язаних із виготовленням іранських дронів і ракет, а також осіб, які допомагали Росії запускати та масштабувати виробництво "шахедів" на її території.

Санкції застосували й до іранських інструкторів, які, за даними ОП, готували російських операторів "шахедів", що атакували українські міста та енергетичні об'єкти.

