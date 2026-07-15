Аксесуари до мобільних на десятки мільйонів гривень: БЕБ викрило ухилення від податків

Фірму з продажів аксесуарів до мобільних телефонів змусили відшкодувало до держбюджету понад шість мільйонів гривень несплаченого податку на прибуток та сплатити штраф.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Детективи встановили, що власниця бізнесу, одеситка, умисно внесла недостовірні відомості до фінансової та податкової звітності.

"Компанія реалізовує широкий асортимент аксесуарів до мобільних телефонів, зарядних пристроїв та пауербанків. Отриманий дохід у розмірі 33,5 млн грн службові особи компанії не відобразили у звітності. У результаті дохід підприємства був умисно занижений, що дозволило недоплатити до бюджету понад 6 млн грн податку на прибуток", – говориться у повідомленні.

Під час досудового розслідування компанія повністю відшкодувала завдані державі збитки, сплативши 6 млн грн податку та штрафних санкцій. Крім того, мільйон гривень перерахували на потреби ЗСУ.

У зв'язку з повним відшкодуванням завданої шкоди прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення службової особи підприємства від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо:

Раніше на Львівщині мережа магазинів техніки повернула до державного бюджету понад 60 мільйонів гривень несплачених через штучне дроблення бізнесу податків.

На Вінниччині Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему ухилення від податків підприємством-виробником побутової хімії – до бюджету та державних соціальних фондів не надійшло понад 61 млн грн.