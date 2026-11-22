Господарський суд Чернівецької області зобов'язав ТОВ "Тактик про" сплатити держпідприємству "Агенція оборонних закупівель" 16,97 млн грн штрафних санкцій за затримку поставок літніх польових костюмів і вогнезахисних комбінезонів.

Про це свідчать рішення суду від 4 та 9 листопада.

Наприкінці 2024 року Державний оператор тилу (ДОТ), правонаступником якого стала Агенція оборонних закупівель, замовив у "Тактик про" 45 тис. літніх польових костюмів по 1 499,9 грн за штуку. Вартість контракту становила 67,49 млн грн.

У січні 2025 року ДОТ уклав із компанією ще один контракт – на 1 тис. вогнезахисних комбінезонів для екіпажів бойових машин по 7 172 грн за штуку на суму 71,72 млн грн.

За обома договорами постачальник порушив строки.

Поставку костюмів затримали до 161 календарного дня, комбінезонів – більш ніж на 100 днів.

"Тактик про" посилалася на форс-мажор: тимчасову зупинку обладнання після зливи 28 липня 2025 року. За сертифікатом Торгово-промислової палати, ці обставини тривали до 12 серпня.

Однак суд зазначив, що затримки почалися ще до форс-мажору. Серед причин – відставання від виробничого графіка та укладення кількох великих державних контрактів без належного розрахунку виробничих резервів.

За першим договором суд стягнув із компанії 6,55 млн грн пені та штрафу, за другим – 10,42 млн грн.

ТОВ "Тактик про" зареєстроване в Чернівцях і засноване венчурним фондом "Економікс". Його бенефіціари – Станіслав Лєсніков та Юрій Євтушенко, яких видання "Наші гроші" називає ключовими особами групи "Темп-3000", що об'єднує близько 20 компаній.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва зобов'язав ТОВ "Укртак.ЮА" сплатити державному підприємству Міноборони "Агенція оборонних закупівель" 35 млн грн штрафних санкцій за прострочення поставки бронежилетів.