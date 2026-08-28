Корупція на закупівлі програм для Мінсоцполітики: слідство завершено

Слідчі завершили досудове розслідування у справі організованої групи, члени якої реалізували масштабну корупційну схему під час закупівлі програмного забезпечення для Міністерства соціальної політики.

Про це інформує Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, у 2020–2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв'язку та колишнім головою Пенсійного фонду організував схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами.

Спочатку вони зупинили вже розпочатий у міністерстві проєкт з інформатизації, щоб відкрити шлях для підконтрольної компанії. Через це держава зазнала збитків на суму 63 млн грн.

Далі вони забезпечили проведення тендеру з умовами, які унеможливлювали участь інших учасників, і залучили ще одну підконтрольну компанію для створення видимості конкуренції.

У результаті Мінсоцполітики уклало договір із "потрібним" постачальником, який поставив програмне забезпечення за завищеною ціною. Такі дії призвели до збитків держави на суму 28,4 млн грн.

"Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо 5 осіб (серед яких колишні посадовці Мінсоцполітики, Держспецзв'язку та Пенсійного фонду України), причетних до реалізації корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики", – повідомляє прокуратура.

Реалізація схеми завдала державному бюджету 28,4 млн грн збитків

У вересні 2025 року НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом учасникам організованої групи.

Тоді "Українська правда" з'ясувала в правоохоронних органах, серед підозрюваних, ексзаступник міністра соціальної політики Валерій Бушков, керівник департаменту Мінсоцполітики, ексзаступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора, власник групи компаній (організатор схеми) IT-підприємець Роман Коваль та його співробітник, колишній голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний.

Наразі особам повідомили про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживанні владою або службовим становищем.

Крім цього епізоду, організатор схеми та колишній заступник голови Держспецзв'язку вже є обвинуваченими у справі про заволодіння понад 62 млн грн під час закупівель програмного забезпечення у Держспецзв'язку, яка перебуває на розгляді у ВАКС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що антикорупційні органи повідомили про підозру п'ятьом особам, серед яких колишні посадовці Мінсоцполітики, Держспецзв'язку та Пенсійного фонду, причетним до корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики. За даними джерела УП, колишній заступник міністра соціальної політики – Валерій Бушков.

Раніше СБУ та Нацполіція повідомили про підозру ексзаступнику Міністра соцполітики України – він уклав договір на розробку вищеназваного програмного забезпечення, але виконавець повною мірою договір не виконав.

Раніше прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо ексзаступника міністра соцполітики: через нього міністерство отримало неякісне програмне забезпечення, яке так і не використовується.