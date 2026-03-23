Понад 3000 об’єктів критичної інфраструктури в Україні потребують захисту – Кулеба

В Україні понад 3000 об'єктів критичної інфраструктури потребують захисту, проте, країна вже перейшла від точкового реагування до системної моделі стійкості.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Понад 3000 об'єктів критичної інфраструктури потребують захисту. Загалом реалізація планів енергостійкості потребує понад 5.4 млрд євро", – написав він у Телеграм.

"Ключове – ми не лише відновлюємо, а й посилюємо стійкість. Фізичний захист вже працює: захищені енергооб'єкти витримують до 40 влучань і залишаються функціональними", – зазначив міністр.

За його словами, досвід України формує новий стандарт стійкості інфраструктури. Україна має практичну експертизу, яка сьогодні є релевантною не лише для нас, а й для всієї Європи.

Він зазначив, що Україна перейшла від точкового реагування до системної моделі стійкості. В її основі – плани стійкості регіонів і громад, які охоплюють захист інфраструктури, розподілену генерацію, воду та тепло.

Україна готова ділитися своїм досвідом і разом із партнерами будувати сильнішу систему безпеки для всієї Європи, додав Кулеба.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що за результатами перемовин із міжнародними партнерами в Брюсселі, у межах Фонду енергетичної підтримки України буде створено Стратегічний Резерв.

Україні вдалося відновити 3,5 ГВт з пошкоджених за зиму 9 ГВт генерації генераційних потужностей, до кінця травня є можливість відновлення більше 2 ГВт.

Міністр енергетики повідомив, що уряд планує відновити 4 ГВт генерації і має мету розбудувати додатково 1,5 ГВт, тому сподівається цього року залучити на це від партнерів п'ять мільярдів євро.

Раніше повідомлялося, що з жовтня 2025 року Росія пошкодила понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Наразі після атак вдалося частково відновити 3,5 ГВт.

Раніше повідомлялося, що уряд розглядає гібридну модель фінансування комплексних планів стійкості регіонів і міст – поєднання державних ресурсів і міжнародної підтримки.