Знеструмлені споживачі у шести областях: стан енергосистеми на 23 березня

Внаслідок дронових атак на енергетику та артилерійських обстрілів у прифронтових регіонах, є знеструмлені споживачі у шести областях України.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго"

У відомстві пишуть про знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Миколаївській і Кіровоградській областях. Водночас Міністерство енергетики додає до цього переліку Запорізьку область.

Також в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх споживачів.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – зазначили в компанії.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Станом на 09:30 23 березня споживання було на 1,4% нижчим, ніж в аналогічний час попереднього робочого дня.

В "Укренерго" закликали перенести активне енергоспоживання в період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00, а також порадили не вмикати кілька потужних електроприладів у вечірні години – з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо:

22 березня Чернігів та Славутич було повністю знеструмлено внаслідок російських обстрілів.