Результати енергетичних переговорів України з партнерами: створять Стратегічний резерв

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що за результатами перемовин із міжнародними партнерами в Брюсселі, у межах Фонду енергетичної підтримки України буде створено Стратегічний Резерв.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

Доступний бюджет Резерву на сьогодні вже становить 197 млн євро. Завдяки цьому механізму українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими і тоді, за потреби, використовувати сформовані запаси для ремонтів.

"Ми також погодили з партнерами фінансові потреби України для підготовки до наступної зими. Працюємо, щоб забезпечити наші потреби повною мірою. Зокрема, розраховуємо на 5,4 млрд євро", - розповів Шмигаль.

За його словами, українська сторона провела низку зустрічей із представниками Єврокомісії: Каєю Каллас, Мартою Кос, Деном Йоргенсеном. Також були переговори з колегами з інших країн.

Нагадаємо:

