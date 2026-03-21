Славутич залишився без світла через атаку РФ

Місто Славутич залишилося без електропостачання – внаслідок російської атаки без світла майже 21 тисяча мешканців.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

"Ворог знову намагався вдарити по нашій стійкості та залишити людей без базових умов для життя", – написав він у Телеграм.

Унаслідок ранкової атаки тимчасово без централізованого електропостачання залишився Славутич, без світла залишилися майже 21 тисяча мешканців.

Енергетики вже працюють у посиленому режимі. Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну домівку, повідомив Калашник.

Об'єкти критичної інфраструктури оперативно переведені на резервне живлення. Тепло- та водопостачання забезпечені. Заклади соціальної сфери працюють на генераторах і акумуляторах. Зв'язок та інтернет працюють.

Пункти незламності відкриті та готові прийняти всіх, хто цього потребує.

"Ворог системно б'є по енергетиці, намагаючись позбавити людей світла, тепла і води. Наше завдання — посилювати стійкість кожної громади, розвивати енергетичну незалежність і бути готовими до будь-яких викликів", – додав голова Київської ОВА.

Чернігів залишився повністю без світла через російські удари по енергетичній інфраструктурі, на Чернігівщині через відсутність напруги в контактній мережі низка поїздів затримується.

У ніч на 21 березня противник атакував 154 БпЛА, близько 90 із яких – "Шахеди".