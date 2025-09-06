Поляки заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині"

6 вересня о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед пунктом пропуску "Медика" (навпроти українських "Шегинь").

Про це інформує Держприкордонслужба.

Зазначається, що обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин. Для легкових авто та автобусів рух без змін.

За даними ДПС, у черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд перебуває близько 100, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці, їхньому оформленню нічого не завадить.

"Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску. Про будь-які зміни чи ускладнення руху повідомимо додатково", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

12 травня о 16:00 польські перевізники розпочали анонсовану акцію протесту на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин".

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко припустив, що польські перевізники своїми протестами прагнуть домогтися певних поблажок усередині Євросоюзу.

13 травня о 23 годині було відновлено повноцінний рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".