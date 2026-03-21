Ще на двох пунктах пропуску запрацювала єЧерга для автобусів

З 21 квітня з'явиться можливість бронювати час перетину кордону для автобусів у системі єЧерга двох пунктах пропуску – на кордоні з Польщею та на кордоні з Молдовою.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

"Масштабуємо можливість бронювання часу перетину кордону для автобусів у системі єЧерга. Слотування в єЧерзі розширюється на +2 пункти пропуску", – повідомляє Міністерство у Телеграм.

З 21 квітня слотування запрацює ще на двох пунктах пропуску: "Устилуг – Зосін" (кордон з Польщею) та "Сокиряни – Окниця" (кордон з Молдовою).

"Запис відкривається – 20 квітня о 09:00, старт руху черг "За розкладом" – 21 квітня о 09:00. Повідомляємо про запуск завчасно, щоб перевізники могли підготуватись і адаптувати графіки", – говориться у повідомленні.

Зараз слотування працює на 25 пунктах пропуску. Після цього запуску "динамічна" черга залишиться лише на 3 пунктах, на які також у планах поширення слотування. Міністерство також зазначає, що 70% пасажирів підтримують впровадження електронної черги для мінімізації очікування на кордоні.

