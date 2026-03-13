Влітку запрацює новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Планується, що влітку 2026 року пункт пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй" запрацює для легкового транспорту.

Про це йшлось під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Румунії Нікушором Даном, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що після реалізації першої черги пропускна спроможність КПП становитиме до 700 автомобілів на добу.

Окрему увагу сторони приділили реконструкції пункту пропуску "Порубне – Сірет". Реалізація цього проєкту дозволить збільшити пропускну здатність українсько-румунського кордону на 300 вантажівок щодня, інформують у відомстві.

Також обговорено перспективний інфраструктурний проєкт — будівництво мосту через Дунай між Орлівкою та Ісакчею. Як підкреслили у Мінрозвитку, новий міст може стати важливим транспортним коридором між Україною та Європейським Союзом та посилити логістичну спроможність регіону.

Сторони також розглянули питання розширення мережі пунктів пропуску, впровадження спільного митного та прикордонного контролю, а також розвитку нових транспортних маршрутів, зокрема залізничних.

У відомстві зазначили, що реалізація цих проєктів дозволить скоротити час перетину кордону, збільшити пропускну спроможність українсько-румунського кордону та посилити економічну співпрацю між Україною та Румунією.

Україна та Румунія підписали угоду щодо будівництва інтерконекторів, один із яких планують збудувати вже цього року.