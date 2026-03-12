Продажі Rozetka в Польщі сягають сотень мільйонів євро на рік – Чечоткіни

Український маркетплейс Rozetka, який у 2023 році вийшов на польський ринок, уже генерує там продажі на сотні мільйонів євро на рік.

Про це в інтервʼю ЕП розповіли співвласники компанії Ірина та Владислав Чечоткіни.

За словами Ірини Чечоткіної, на старті компанія робила ставку на українців, які переїхали до Польщі і вже знали бренд.

Однак із часом аудиторія сервісу значно змінилася. Хоча частка українців серед клієнтів маркетплейсу більша, ніж їхня частка в населенні Польщі, абсолютна більшість покупців на сьогодні — це поляки.

"Ми там стартап і займаємо маленьку частку ринку, тому повинні ще ретельніше працювати над ефективністю і якістю. Поляки більш прискіпливі: у них більше повернень і вони значно чутливіші до ціни, ніж українці", – розповів Владислав Чечоткін.

У компанії вважають польський напрямок важливим тестом для українського бізнесу на міжнародних ринках.

Також Ірина Чечоткіна розповіла, що частка групи Rozetka на українському ринку електронної комерції разом із маркетплейсом Prom становить близько половини ринку.

Раніше повідомлялося, що на Rozetka можна витратити кошти з програми "Національний кешбек" або із "Зимової Підтримки"



