Пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною призупинив роботу

Тимчасово припинено пропускні операції в пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Мовиться,що наразі в пункті пропуску відсутнє електропостачання.

"Тому оформлення громадян і транспортних засобів на в'їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється. Вживаються заходи щодо відновлення електропостачання", – інформують прикордонники.

Вони закликають врахувати цю інформацію під час планування подорожі за кордон.

Нагадаємо:

Планується, що влітку 2026 року пункт пропуску "Біла Церква - Сігету Мармацієй" запрацює для легкового транспорту.