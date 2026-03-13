Пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною призупинив роботу
Тимчасово припинено пропускні операції в пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Мовиться,що наразі в пункті пропуску відсутнє електропостачання.
"Тому оформлення громадян і транспортних засобів на в'їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється. Вживаються заходи щодо відновлення електропостачання", – інформують прикордонники.
Вони закликають врахувати цю інформацію під час планування подорожі за кордон.
