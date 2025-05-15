Политика Китая вынуждает Apple снижать цены на iPhone

Снижение цены на iPhone на треть на основных китайских электронных коммерческих платформах - это свидетельство об изменении стратегии Apple на китайском рынке.

Об этом пишет Techwireasia.

"Медленная экономика Китая сделала потребителей более чувствительными к ценам, тогда как растущий национализм делает покупку китайского более привлекательной. А программа субсидий, предназначенная для стимулирования внутреннего потребления, стала оружием против иностранных брендов", - отмечает сайт.

"Последствия выходят за пределы Китая. Если Apple унормирует скидки на своем втором по величине рынке, удерживать премиальные цены в других местах станет труднее и приведет к корректировкам цен в глобальном масштабе", - прогнозирует Techwireasia.

"Для компании, которая исторически контролировала премиальное ценообразование на глобальном уровне, это не скидки, это сигналы тревоги", - говорится в статье.

Основной вызов, с которым сталкивается Apple: как сохранить премиальную позицию в глобальном масштабе, одновременно конкурируя на растущем рынке товаров в Китае.

Причем Techwireasia отмечает, что официально Apple не объявила о снижении цен, а работает через каналы дистрибьюторов. Apple рассматривает возможность повышения цен на свою осеннюю линейку iPhone на рынке США и делает совершенно противоположное в Китае, говорится в статье.

Программа субсидий китайского правительства, которая предлагает до 500 юаней за смартфоны стоимостью до 6000 юаней сайт называет революционным изменением. И Apple приходится снижать цены, чтобы соответствовать требованиям для получения субсидий, отмечает Techwireasia.

А это вызов глобальной архитектуре бренда Apple, которая потратила десятилетия на культивирование имиджа премиум-эксклюзивности, с постоянным глобальным ценообразованием.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Apple планирует уже со следующего года перенесет сборку всех iPhone, продаваемых в США, в Индию.

К этому привела торговая война президента Дональда Трампа, которая заставляет техногиганта отходить от Китая. Этот шаг продолжает стратегию Apple по диверсификации цепей поставок, но происходит быстрее и масштабнее, чем ожидают инвесторы.

Цель - до конца 2026 года обеспечить производство в Индии всех 60 млн iPhone, которые ежегодно продаются в США.

Это будет означать удвоение объемов производства iPhone в Индии после почти двух десятилетий, в течение которых Apple активно вкладывала средства в Китай, создав производственную базу мирового уровня.

Также сообщалось, что тайваньская компания TSMC активно расширяет свое присутствие в США и ее производственные мощности уже полностью забронированы крупными технологическими гигантами, такими как Apple и NVIDIA.

Растущий спрос на американские производственные мощности TSMC объясняется желанием компаний избежать геополитических рисков, связанных с производством в Тайване.