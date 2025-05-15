Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

Политика Китая вынуждает Apple снижать цены на iPhone

Андрій Муравський — 15 мая, 11:40
Политика Китая вынуждает Apple снижать цены на iPhone
Getty Images

Снижение цены на iPhone на треть на основных китайских электронных коммерческих платформах - это свидетельство об изменении стратегии Apple на китайском рынке.

Об этом пишет Techwireasia.

"Медленная экономика Китая сделала потребителей более чувствительными к ценам, тогда как растущий национализм делает покупку китайского более привлекательной. А программа субсидий, предназначенная для стимулирования внутреннего потребления, стала оружием против иностранных брендов", - отмечает сайт.

"Последствия выходят за пределы Китая. Если Apple унормирует скидки на своем втором по величине рынке, удерживать премиальные цены в других местах станет труднее и приведет к корректировкам цен в глобальном масштабе", - прогнозирует Techwireasia.

"Для компании, которая исторически контролировала премиальное ценообразование на глобальном уровне, это не скидки, это сигналы тревоги", - говорится в статье.

Основной вызов, с которым сталкивается Apple: как сохранить премиальную позицию в глобальном масштабе, одновременно конкурируя на растущем рынке товаров в Китае.

Причем Techwireasia отмечает, что официально Apple не объявила о снижении цен, а работает через каналы дистрибьюторов. Apple рассматривает возможность повышения цен на свою осеннюю линейку iPhone на рынке США и делает совершенно противоположное в Китае, говорится в статье.

Программа субсидий китайского правительства, которая предлагает до 500 юаней за смартфоны стоимостью до 6000 юаней сайт называет революционным изменением. И Apple приходится снижать цены, чтобы соответствовать требованиям для получения субсидий, отмечает Techwireasia.

А это вызов глобальной архитектуре бренда Apple, которая потратила десятилетия на культивирование имиджа премиум-эксклюзивности, с постоянным глобальным ценообразованием.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Apple планирует уже со следующего года перенесет сборку всех iPhone, продаваемых в США, в Индию.

К этому привела торговая война президента Дональда Трампа, которая заставляет техногиганта отходить от Китая. Этот шаг продолжает стратегию Apple по диверсификации цепей поставок, но происходит быстрее и масштабнее, чем ожидают инвесторы.

Цель - до конца 2026 года обеспечить производство в Индии всех 60 млн iPhone, которые ежегодно продаются в США.

Это будет означать удвоение объемов производства iPhone в Индии после почти двух десятилетий, в течение которых Apple активно вкладывала средства в Китай, создав производственную базу мирового уровня.

Также сообщалось, что тайваньская компания TSMC активно расширяет свое присутствие в США и ее производственные мощности уже полностью забронированы крупными технологическими гигантами, такими как Apple и NVIDIA.

Растущий спрос на американские производственные мощности TSMC объясняется желанием компаний избежать геополитических рисков, связанных с производством в Тайване.

Китай Apple США тарифы

Apple

Политика Китая вынуждает Apple снижать цены на iPhone
Король инвестиций. Как Уоррен Баффет построил финансовую империю на триллион долларов
Apple возвращается на долговой рынок после двухлетней паузы: готовит размещение облигаций

Последние новости