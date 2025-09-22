Подорожчання робочих віз зашкодить самим США – BBC

Проголошене президентом США підвищення вартості робочих віз для кваліфікованих працівників до 100 тис доларів спричинило хаос на ринку праці.

Про це йдеться у публікації BBC.

"У п'ятницю президент США Дональд Трамп вразив світ технологій, оголосивши про підвищення вартості дозволів на роботу для кваліфікованих працівників до 100 000 доларів – у 50 разів більше від нинішньої. Після цього почався хаос", – повідомляє

Компанії Силіконової долини закликали співробітників не подорожувати за межі країни, закордонні працівники метались у пошуках квитків, а імміграційні юристи працювали понаднормово, щоб розшифрувати указ", – розповідає BBC.

За визначенням агентства, "це був уикенд трясучки для сотень тисяч індійців з візами H-1B". Індійці домінують у програмі H-1B, складаючи більше ніж 70% одержувачів у останні роки.

"До суботи Білий дім намагався заспокоїти бурю, уточнивши, що плата стосується лише нових заявників і є одноразовою. Проте тривала програма H-1B - критикують за те, що вона підриває становище американських працівників", – зазначає агентство.

За допомогою H-1B протягом трьох десятиліть реалізовувалася американська мрія для мільйонів індійців і, що ще важливіше, цей канал забезпечував "кровоносну систему" талантів для американської промисловості, запевняє BBC.

"Для США це означало приплив талантів, які заповнили лабораторії, аудиторії, лікарні та долучилися до стартапів. Сьогодні керівники індійського походження очолюють Google, Microsoft і IBM, а індійські лікарі становлять майже 6% робочої сили лікарів у США.

У програмі H-1B індійці складають більше ніж 70% одержувачів у останні роки. Китай був другим за величиною джерелом, становлячи близько 12% бенефіціарів. У технологічному секторі їхня присутність є ще більш помітною: понад 80% робочих місць у сфері комп'ютерних технологій отримали громадяни Індії.

У 2023 році було затверджено більше ніж 8200 H-1B для роботи в загальних лікарнях і хірургії.індійців. Індія є найбільшим єдиним джерелом міжнародних медичних випускників (які зазвичай перебувають у США за візами H-1B) і становлять близько 22% усіх міжнародних лікарів.

"Оскільки міжнародні лікарі становлять до чверті лікарів у США, власники віз H-1B з Індії, ймовірно, складають приблизно 5-6% від загальної кількості.Експерти кажуть, що дані про зарплату показують, чому новий платіж у розмірі $100,000 від Трампа є неробочим", – говориться у публікації.

У 2023 році медіана зарплати для нових співробітників H-1B становила $94,000, у порівнянні з $129,000 для тих, хто вже в системі. Оскільки плата стосується нових найманців, більшість навіть не зароблять достатньо, щоб покрити її, кажуть експерти.

