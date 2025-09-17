Федеральний резерв вперше за рік знизив ключову процентну ставку США

Федеральна резервна система вперше у цьому році знизила ключову процентну ставку США на 0,25 пункту.

"Федеральна резервна система випустила набір прогнозів разом із своїм рішенням цього місяця, які дають уявлення про те, як політики оцінюють економіку та в якій мірі це змінилося", – говориться у повідомленні.

В середньому, ставки на шляхи інфляції не змінилися. Прогнозисти очікують, що обраний Федеральною резервною системою індекс інфляції, витрати на особисте споживання, становитиме 3% цього року, так само як у червні

"Хоча вони очікують дещо вищу інфляцію наступного року, ніж три місяці тому", – додає BBC.

"Очікування щодо безробіття також не змінилися, більшість прогнозів говорить про те, що рівень безробіття зросте до 4,5% до кінця цього року", – говориться у повідомленні.

"Проте політики очікують, що зростання буде сильнішим цього року та наступного, ніж передбачалося раніше, з економікою, яка розшириться на 1,6% у 2025 році, порівняно з 1,4%, яке вони прогнозували у червні", – пише BBC.

Раніше повідомлялося, що голова Федерального резерву США наполягає на утриманні відсоткових ставок після нових нападок Трампа. Джером Пауелл заявив, що центральний банк чекає на вплив тарифів на ціни в США перш, ніж змінювати ставку.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США залишила ключову процентну ставку незмінною. Рішення не змінювати ставку стало четвертим поспіль, в результаті чого кредитна ставка ФРС перебуває на рівні 4,3% з грудня. Це сталося, незважаючи на прогнози політиків, які вказували на те, що вони очікують повільнішого зростання, вищого рівня безробіття та швидшої інфляції, ніж це було лише кілька місяців тому.

Зазвичай ФРС знижує вартість запозичень, якщо вважає, що економіка перебуває у скрутному становищі, і підвищує її, якщо ціни починають зростати надто швидко.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп закликав ФРС знизити облікову ставку на цілий відсотковий пункт.

Він вважає, що це стимулює економіку і розкритикував голову ФРС Джерома Пауелла заявивши, що той "є катастрофою" через затягування з пом'якшенням монетарної політики.

За його словами, зниження ставки зменшило б витрати на обслуговування державного боргу, оскільки "позики стануть дешевшими".

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав ФРС знизити відсоткові ставки, одночасно просуваючи серйозні зміни в економічній політиці, включаючи підвищення тарифів на товари з усього світу.