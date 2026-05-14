В Оманській затоці атакували й підпалили індійське судно

Індія засудила напад на одне зі своїх суден в Оманській затоці, яке затонуло після того, як його підпалили, назвавши інцидент "неприйнятним".

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Моторне вітрильне судно Haji Ali атакували, коли воно прямувало із Сомалі до Шарджі, повідомив журналістам у Нью-Делі Мукеш Мангал, секретар Міністерства судноплавства країни. "Усіх 14 членів екіпажу врятувала берегова охорона Оману".

Інцидент стався на тлі посилення напруги між США, Ізраїлем та Іраном, яка порушила судноплавство через Перську затоку й Ормузьку протоку.

Нападів на комерційні судна, цивільні екіпажі та обмежень навігації потрібно уникати, заявив Рандхір Джасівал, речник Міністерства закордонних справ Індії. Влада країни не повідомила, хто відповідальний за напад і звідки він був здійснений.

Нагадаємо:

Біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів невідомі захопили судно, після чого відправили його в бік іранських вод.