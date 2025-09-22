Загострення відносин зі США: Індія закликала бойкотувати імпортні товари

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді 21 вересня звернувся до громадян країни із закликом відмовитися від іноземних товарів і віддавати перевагу місцевим виробникам.

Про це пише Reuters.

Раніше президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на імпорт індійських товарів.

У відповідь Моді просуває кампанію "Swadeshi" – використання продукції, виготовленої в Індії.

В Індії закликають бойкотувати популярні американські бренди, зокрема McDonald's, Pepsi та Apple, що мають великий попит серед індійців.

У своєму зверненні Моді згадав Свадеші – рух, що виник наприкінці 19 століття й відстоював розвиток національних промисловості й ремесла, водночас бойкотуючи британські товари й відроджуючи місцеве виробництво.

Моді закликав відновити принципи Свадеші й слідувати ним.

