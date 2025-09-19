Податкові офіси за перші дні проконсультували вже 2500 осіб

Формат, у якому працюють нещодавно відкриті офіси податкових консультантів, виявився затребуваним.

Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Робота офісів податкових консультантів стартувала в 20 регіонах 8 вересня. На сьогодні консультації вже отримали майже 2500 осіб.

"Запит на якісну податкову підтримку та доступні, зрозумілі консультації чималий. Бізнесу та громадянам дуже часто вкрай важко самостійно розібратися в усіх нюансах податкових питань та ухвалити рішення як діяти правильно. Але ми завжди готові прийти на допомогу", – запевнила Карнаух.

"Для нас важливо, щоб про роботу наших Офісів знали якомога більше українців. Бо цей сервіс економить час та нерви", – додала вона.

Напрями, за якими надаються консультації, дуже широкий: оподаткування фізосіб та юридичних осіб, електронні сервіси та звітність, податкові спори та аудит, контроль за обігом підакцизних товарів, погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ, трансфертне ціноутворення тощо.

