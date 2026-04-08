Податкова переконала дві мережі ювелірних магазинів відмовитися від "дропів"

Дві великі мережі ювелірних магазинів після перевірок Державної податкової служби відмовляться від дроблення і працюватимуть через єдину юридичну особу, а також фіскалізують усі розрахункові операції.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Вона нагадала, що на початку березня була зустріч з представниками ювелірного ринку.

"Тоді була складна, але чесна розмова. Про дроблення бізнесу, фіскальні чеки та реальний рівень зарплат. А головне – як спільними зусиллями сприяти детінізації ринку", – написала Карнаух.

Вона розповіла, що зустрілася з представниками двох великих мереж ювелірних магазинів, у яких під час перевірок виявили ознаки мінімізації податкових зобов'язань через дроблення бізнесу.

Зокрема, в 253 магазинах одночасно здійснює діяльність щонайменше 100 фізичних осіб підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Фактично ж є всі ознаки єдиного бізнесу – спільна інфраструктура, постачальники, персонал, однакові ціни та бренди.

За словами Карнаух, ці мережі неодноразово потрапляли в поле зору податківців. Упродовж 2025 – 2026 років ДПС провела понад 50 фактичних перевірок, виявила порушення, штрафи сягнули майже 70 млн грн.

"Порушення типові: продаж товарів без застосування РРО/ПРРО; неналежний облік товарних запасів; використання неоформленої найманої праці; здійснення розрахунків із застосуванням негрошових форм оплати (подарункові сертифікати) платниками єдиного податку", – розповіла голова ДПС.

Також є ризики виплати зарплати в "конвертах". За документами виплачують 8 – 9 тис. грн, у той же час в оголошеннях про вакансію шукають фахівців на 20 – 40 тис. грн, зазначила вона.

"Схеми мінімізації податків бачимо. Але наше завдання не просто їх зафіксувати. Через діалог даємо бізнесу можливість добровільно змінити підходи до роботи", – наголошує Карнаух.

За її словами, досягнуто домовленості, що мережі відмовляться від дроблення, працюватимуть через єдину юридичну особу – платника ПДВ, врегулюють питання зарплати, фіскалізують усі розрахункові операції.

"Сподіваюся, що це стане гарним прикладом і для інших гравців ринку", – додала очільниця податкової служби.

Раніше повідомлялося, що штучне дроблення бізнесу через мережі ФОПів – один із ключових ризиків ювелірного ринку, і Бюро економічної безпеки проводить низку розслідувань щодо можливих схем мінімізації податків у галузі.

Раніше Державна податкова служба заявила, що третина підприємців ринку роздрібної торгівлі ювелірними виробами звітує про такий виторг, який навіть не покриває базові витрати бізнесу.

За підсумками 2024 року в Україні виробники ювелірних виробів отримали 1,23 млрд грн виручки, у 2023-му – трохи більше ніж 770 млн грн.