Податківці розповіли, як саме виявляють "дроблення" бізнесу

Компанії, які мінімізують сплату податків шляхом штучного "дроблення" бізнесу повинні переглянути свою позицію, зокрема відмовитися від схем ухилення від сплати податків.

До цього закликає Державна податкова служба.

Аналіз податкової інформації виявляє факти системного "дроблення" бізнесу, зазначають у ДПС.

Йдеться про випадки, коли в межах однієї господарської одиниці, наприклад магазину, кафе, СТО тощо, під спільною вивіскою та брендом працюють кілька формально різних суб'єктів.

Зокрема, начальниця Володимирської державної податкової інспекції Світлана Швигар акцентувала увагу на тому, що така діяльність має ознаки схем мінімізації податкових зобов'язань.

Штучний поділ єдиного підприємства задля ухилення від сплати податків до бюджету є порушенням, на яке податкова буде реагувати в межах наданих повноважень, зазначила вона.

Тим часом головне управління Державна податкова служба України в Одеській області пояснило, за якими ознаками визначають дроблення бізнесу та чому такі практики вважають ухиленням від сплати податків.

Під дробленням бізнесу мають на увазі штучне поділення однієї середньої або великої компанії на кілька менших суб'єктів господарювання, зазвичай ФОПів, які працюють на спрощеній системі оподаткування.

"Такий підхід дозволяє формально залишатися в межах лімітів доходу та зменшувати податкове навантаження, однак його мета – виключно ухилення від повної сплати податків", – говориться у поясненні.

Серед ключових ознак називають використання однієї IP-адреси для касових апаратів та терміналів, спільну адресу реєстрації, одну торгову точку, єдиний бренд, загальний склад, спільних бухгалтерів, працівників і ресурсну базу.

За ухилення через штучне дроблення бізнесу передбачені штрафи, донарахування податків та у разі великих сум – кримінальна відповідальність. Крім фінансових наслідків, такі схеми можуть ускладнити управління компанією та підірвати довіру партнерів і клієнтів, нагадують податківці.

