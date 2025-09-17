Зміни на ринку азартних ігор: PlayCity розпочало видачу нових ліцензій
Українське державне агентство з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity розпочинає видачу ліцензій, воно отримало перші заявки.
Про це повідомила пресслужба агентства.
"Кабмін раніше вніс зміни до ліцензійних умов у сфері азартних ігор, тому ми розпочинаємо видачу ліцензій"- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що PlayCity вже отримало перші запити на видачу ліцензій у трьох напрямах:
для онлайн-казино;
для B2B-виробників софту;
для грального обладнання.
В держагентстві розраховують отримати від ліцензування учасників ринку додаткові 50 млн грн надходжень до бюджету.
Нагадаємо:
Напередодні Кабінет міністрів ухвалив постанову про ліцензійні умови у сфері азартних ігор, що дозволить PlayCity розпочати видачу нових ліцензій організаторам грального бізнесу.
Нові ліцензійні умови передбачають посилені вимоги до компаній, що працюють у сфері азартних ігор.
Для отримання ліцензії обов’язкова бездоганна ділова репутація, відсутність зв’язків із державою-агресором та впровадження усіх необхідних механізмів відповідальної гри.
Нові вимоги стосуються і тих, хто лише подає заявку на ліцензію, і чинних ліцензіатів.