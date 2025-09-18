Автоматы, столы, онлайн-казино: PlayCity определило, кто и что будет сертифицировать

Украинское государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity определило субъектов сертификации и инспектирования игорного оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

В перечень тех, кто будет сертифицировать и инспектировать, включены испытательный центр ГП "Украинский государственный центр радиочастот", ГП "Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей" и украинский НИИ специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины.

Отныне они имеют право инспектировать и сертифицировать:

игровые автоматы

игорные столы

онлайн-системы.

Отмечается, что выданные ранее сертификаты на оборудование субъектами, согласованными в предыдущих списках в соответствии с требованиями закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, действуют до конца срока действия сертификата.

Напомним:

Государственное агентство PlayCity начало выдачу лицензий, оно получило первые заявки.