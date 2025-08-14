Пивоварню "Балтика" купили за гроші з "общака" Путіна – російські ЗМІ

Олігарх Геннадій Тимченко, давній друг російського президента Володимира Путіна, отримав у власність пивоварню "Балтика" за 34 млрд рублів.

Про це з посиланням на розслідування ФБК повідомляє "Сирена".

"Купівля була профінансована з так званого "общака" президентського оточення — фірми, якою керують довірені особи Путіна і через яку оплачуються особисті витрати родини президента", – говориться у повідомленні.

До 2023 року "Балтика" належала данській компанії Carlsberg. Після початку війни Carlsberg спробувала продати актив, але Путін підписав указ про передачу компанії під тимчасове держуправління.

Пізніше пивоварня формально була куплена за 34 млрд рублів компанією "ВГ Інвест" з кредитом від Россельхозбанку. Через ланцюг пов'язаних компаній гроші на купівлю надала компанія "Ена Інвест", яку контролює Тимченко.

"При цьому реальна ринкова вартість «Балтики» оцінюється в 150–200 млрд рублів. Тимченко придбав актив за ціною, заниженою в п’ять разів", – зазначає "Сирена".

За даними ФБК, "Ена Інвест" вже фінансувала особисті проекти, пов’язані з родиною Путіна, говориться у повідомленні.

Наприклад, вона фінансувала фонд Аліни Кабаєвої (500 млн рублів) та медичну клініку "Мій Медичний Центр", яку пов’язують з донькою президента Марією Воронцовою (450 млн рублів). "Ена Інвест" також платить зарплати викладачам дітей Путіна — боснійці Софії Божич і німці Ірен Енс.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що один із найбільших виробників пива у світі Carlsberg Group продав російську пивоварну компанію "Балтика" за близько 320 млн доларів місцевому менеджменту. Раніше Carlsberg оцінював обсяг своїх російських активів у понад 1 млрд доларів.

Раніше російський диктатор Володимир Путін передав частки іноземців у "Балтиці" і "дочці" Danone в управління Росмайна, раніше компанії анонсували продаж своїх активів у РФ.

Данський виробник пива Carlsberg був "шокований" рішенням російської влади забрати його російські активи - заводи "Балтика": компанія не наблизилася до розуміння того, що може статися далі.

Компанія Carlsberg Group оголосила, що відкликає у "Балтики" ліцензії, які дозволяли виробляти і продавати продукцію корпорації.