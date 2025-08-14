Пивоварню "Балтика" купили за деньги из "общака" Путина - российские СМИ

Олигарх Геннадий Тимченко, давний друг российского президента Владимира Путина, получил в собственность пивоварню "Балтика" за 34 млрд рублей.

Об этом со ссылкой на расследование ФБК сообщает "Сирена".

"Покупка была профинансирована из так называемого "общака" президентского окружения - фирмы, которой управляют доверенные лица Путина и через которую оплачиваются личные расходы семьи президента", - говорится в сообщении.

До 2023 года "Балтика" принадлежала датской компании Carlsberg. После начала войны Carlsberg попыталась продать актив, но Путин подписал указ о передаче компании под временное госуправление.

Позже пивоварня формально была куплена за 34 млрд рублей компанией "ВГ Инвест" с кредитом от Россельхозбанка. Через цепь связанных компаний деньги на покупку предоставила компания "Эна Инвест", которую контролирует Тимченко.

"При этом реальная рыночная стоимость "Балтики" оценивается в 150-200 млрд рублей. Тимченко приобрел актив по цене, заниженной в пять раз", - отмечает "Сирена".

По данным ФБК, "Эна Инвест" уже финансировала личные проекты, связанные с семьей Путина, говорится в сообщении.

Например, она финансировала фонд Алины Кабаевой (500 млн рублей) и медицинскую клинику "Мой Медицинский Центр", которую связывают с дочерью президента Марией Воронцовой (450 млн рублей). "Эна Инвест" также платит зарплаты преподавателям детей Путина - боснийке Софии Божич и немке Ирен Энс.

Напомним:

Ранее сообщалось, что один из крупнейших производителей пива в мире Carlsberg Group продал российскую пивоваренную компанию "Балтика" за около 320 млн долларов местному менеджменту. Ранее Carlsberg оценивал объем своих российских активов в более чем 1 млрд долларов.

Ранее российский диктатор Владимир Путин передал доли иностранцев в "Балтике" и "дочке" Danone в управление Росимущества, ранее компании анонсировали продажу своих активов в РФ.

Датский производитель пива Carlsberg был "шокирован" решением российских властей забрать его российские активы - заводы "Балтика": компания не приблизилась к пониманию того, что может произойти дальше.

Компания Carlsberg Group объявила, что отзывает у "Балтики" лицензии, которые позволяли производить и продавать продукцию корпорации.