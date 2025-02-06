Вихід Carlsberg з Росії: за яку вартість продали російську компанію "Балтика"

Один із найбільших виробників пива у світі Carlsberg Group продав російську пивоварну компанію "Балтика" за близько 320 млн доларів місцевому менеджменту.

Про це пише LIGA.net з посиланням на фінансовий звіт Carlsberg Group.

Раніше Carlsberg оцінював обсяг своїх російських активів у понад 1 млрд доларів, тобто більш ніж у 3 рази більший за суму угоди.

Продаж "Балтики" - завершення більш ніж 25-річної присутності Carlsberg в Росії.

Зазначається, що в рамках угоди сторони врегулювали всі невирішені юридичні суперечки, включно з питаннями, пов'язаними з правами інтелектуальної власності.

При цьому Carlsberg отримала грошову винагороду в розмірі приблизно 2,3 млрд данських крон і зберегла 100% володіння Carlsberg Kazakhstan і Carlsberg Azerbaijan.

Нагадаємо:

Раніше російський диктатор Володимир Путін передав частки іноземців у "Балтиці" і "дочці" Danone в управління Росмайна, раніше компанії анонсували продаж своїх активів у РФ.

Данський виробник пива Carlsberg був "шокований" рішенням російської влади забрати його російські активи - заводи "Балтика": компанія не наблизилася до розуміння того, що може статися далі.

Компанія Carlsberg Group оголосила, що відкликає у "Балтики" ліцензії, які дозволяли виробляти і продавати продукцію корпорації.

Після повернення контролю над "Балтикою" Carlsberg оголосив про продаж її акцій структурі, що належить її двом топ-менеджерам.