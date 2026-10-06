Півмільярда гривень "у трубу": одеським комунальникам вручили підозри

У Одесі підозру у службовій недбалості повідомили керівництву комунального підприємства: приватна компанія роками користувалася каналізацією без належно оформленої оренди, внаслідок чого місто недоотримало понад 594 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури підозру у службовій недбалості повідомили чинному директору комунального підприємства та двом його колишнім керівникам.

"Приватна компанія понад п'ять років користувалася відремонтованими за кошти громади об'єктами каналізаційної інфраструктури без належно оформленої оренди. За даними слідства, через це міський бюджет недоотримав понад 594 млн грн", – говориться у повідомленні.

Йдеться про дві каналізаційні насосні станції та два колектори. У 2013 році їх через незадовільний технічний стан забрали з оренди та передали комунальному підприємству на реконструкцію.

На відновлення об'єктів витратили понад 45 млн доларів кредитних коштів міжнародного банку, які погашалися з бюджету Одеси.

Після реконструкції цими об'єктами знову почала користуватися приватна компанія, що забезпечує водопостачання та водовідведення міста. Однак оренду на них належним чином не оформили, тому окрему орендну плату місто не отримувало.

За даними слідства, з січня 2020 року до жовтня 2025 року троє керівників КП не вжили необхідних заходів, щоб оформити платне користування цим майном. Натомість компанія експлуатувала його на підставі договору обслуговування.

Після реконструкції вартість об'єктів зросла, а отже мала зрости й орендна плата, зазначають слідчі.

Судова економічна експертиза встановила, що через відсутність належно оформленої оренди бюджет Одеси недоотримав понад 594 млн грн.

Нагадаємо:

НАБУ і САП скерували до суду справу злочинної організації, яка взяла під контроль земельні рішення столичної влади аби заволодіти цінними ділянками під забудову.