"Чисте місто": до суду скерували земельну справу Комарницького та спільників

НАБУ і САП скерували до суду справу злочинної організації, яка взяла під контроль земельні рішення столичної влади аби заволодіти цінними ділянками під забудову.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як відомо, НАБУ розслідувало корупційні схеми у земельній сфері у 2023-2024 роках, у яких підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайло Терентьєва та інших.

"Викрити оборудку вдалося завдяки масштабній операції "Чисте місто". Зловмисники використовували так звану "туалетну схему" – реєстрували на ділянках примітивні споруди, щоб поза конкурсом отримати землю нібито для їх обслуговування", – говориться у повідомленні.

До складу групи входили посадовці Київської міської державної адміністрації та депутати міськради.

Серед обвинувачених: ексдепутат Київради, керівник злочинної організації (Денис Комарницький - ред.), заступник голови Київської міської державної адміністрації (Петро Оленич - ред.), чинні депутати КМР та інші.

Керівник злочинної організації, медійно-відомий колишній депутат Київської міської ради, через широке коло знайомих впливових осіб контролював земельні та бюджетні рішення, призначення та звільнення посадовців КМДА і КМР.

Задля вирішення важливих питань керівник злочинної організації облаштував так званий офіс, куди запрошував посадовців різних рівнів та впливових осіб.

"Протягом 2023-2024 років зловмисники планували заволодіти землею територіальної громади Києва на понад 70 млн гривень. Проте завдяки діям детективів НАБУ та прокурорів САП цьому вдалося запобігти", – повідомили правоохоронці.

"Крім того, викрито спробу через штучно створені перешкоди змусити приватне підприємство припинити законну діяльність із торгівлі та надати в оренду торговельні приміщення в одному з районів столиці з метою заволодіння для подальшої забудови земельної ділянки цього підприємства", – зазначає САП.

Також слідство зафіксувало спробу передачі хабаря в розмірі 100 000 доларів США депутатці Київради за сприяння злочинній організації.

Нагадаємо:

Раніше САП та НАБУ повідомили, що завершили слідство у справі щодо оборудок зі столичною землею, які здійснювали злочинці на чолі з ексдепутатом Київської міськради.

НАБУ підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайло Терентьєва у ймовірних корупційних схемих у земельній сфері у 2023-2024 роках.

Раніше повідомлялося, що секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгоджували порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.

Згідно з оприлюдненими записами, Комарницький, Терентьєв та Бондаренко вирішували, які питання потрібно проголосувати на сесії Київради відносно забудовників.