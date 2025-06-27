Південному ГЗК таки доведеться сплатити до бюджету 3,7 мільярдів гривень

Верховний суд України вдруге підтвердив правомірність позиції Державної податкової служби України та зобов'язав ПрАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" сплатити до бюджету 3,7 млрд грн.

Про це пише інформагентство "INTERFAX-Україна".

За інформацією в. о. голови ДПС Лесі Карнаух, вимоги податкової визнані обґрунтованими та законними.

"Підприємство має сплатити до бюджету 3,7 млрд грн! Це сума податкових зобов’язань і штрафів за неправомірне застосування пільг при виплаті дивідендів кіпрським компаніям, які виявилися "технічними". Підприємство незаконно застосувало ставку оподаткування 5%", – написала Карнаух на сторінці у Facebook.

При цьому уточнюється, що донарахована ДПС сума складається з 2,98 млрд грн основного платежу та 0,8 млрд грн штрафів.

У квітні Верховний суд вже ухвалив одну постанову на користь позиції ДПС, але Південний ГЗК вирішив не платити та знову пішов шляхом оскарження у суді через "нововиявлені обставини і невраховані деталі".

Проаналізувавши аргументи позивача, Верховний суд відмовив у задоволенні заяви Південного ГЗК про перегляд за нововиявленими обставинами і підтримав правомірність висновків податкової.

3,7 млрд грн, які Верховний суд України зобов'язав Південний ГЗК сплатити до бюджету – це податки та штрафи за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів цією компанією кіпрським фірмам, нагадує "INTERFAX-Україна".

У свою чергу пресслужба Південного ГЗК прокоментувала рішення Верховного суду України. Вона наполягає, що Південний ГЗК діяв у суворій відповідності до норм Податкового кодексу та міжнародного права, які були чинними у період виплати дивідендів у 2017-2019 роках.

"Кіпрські компанії, які є акціонерами активу, надали Південному ГЗК всі необхідні документи для застосування ставки податку на репатріацію дивідендів. У своїх діях Південний ГЗК керувався чинними на той час роз'ясненнями Податкової служби України та судовою практикою", – говориться у коментарі.

Адміністративні суди першої та апеляційної інстанції не розглядали справу по суті, а скасували податкові повідомлення-рішення, насамперед посилаючись на мораторій на проведення податкових перевірок під час війни, зауважує Південний ГЗК.

І стверджує, що Верховний Суд України змінив раніше сформовану практику щодо мораторію на проведення податкових перевірок і, без належного вивчення матеріалів справи, ухвалив негативне для Південного ГЗК рішення.

Південний ГЗК є одним з основних виробників залізорудної сировини в Україні – концентрату. Займається видобутком і збагаченням бідних залізистих кварцитів із отриманням залізорудного концентрату. Сировинну базу комбінату складають кварцити Скелеватського родовища, розташованого в центральній частині Криворізького залізорудного басейну.

ПГЗК на початок війни контролювався групою "Метінвест" і компанією Lanebrook Ltd. (раніше мажоритарний акціонер компанії Evraz Group, 2018 року вийшла зі складу акціонерів групи), яка наприкінці 2007 року придбала 50% акцій ПГЗК у групи "Приват" (Дніпро).

За даними НДУ на четвертий квартал 2024 року, у Zantest Limited перебуває 29,8815% акцій підприємства, у Jetere Limited (обидві – Кіпр, зареєстровані за однією адресою) – 59,7630%.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд зобов'язав "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" сплатити до бюджету 3,7 млрд грн. Під час перевірки податкова виявила, що протягом трьох років "ПівдГЗК" перерахувало дивіденди 12 акціонерам – резидентам Кіпру. Загальна сума – 29,8 млрд грн. При виплаті дивідендів застосовувалася пільгова ставка оподаткування – 5%, до бюджету сплачено 1,49 млрд грн.

Також повідомлялося, що Господарський суд міста Києва стягнув з ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" на користь АТ "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова понад 21 млн грн інфляційних витрат та 3% річних.