Компанія Ахметова відсудила у "Укренерго" 21 мільйон

Господарський суд міста Києва стягнув з ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" на користь АТ "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова понад 21 млн грн інфляційних витрат та 3% річних.

Про це свідчить рішення суду від 22 січня.

У 2019 році "Укренерго" приєднало "ДТЕК Західенерго" до договору про участь у балансуючому ринку та долучило до реєстру постачальників послуг з балансування.

У липні 2023 року "ДТЕК Західенерго" звернулось до Господарського суду міста Києва з вимогою стягнути з "Укренерго" 390,87 мон грн заборгованості за балансуючу енергії. Приватне підприємство суд виграло, а також апеляцію та касацію. І звернулося до суду про стягнення інфляційних витрат та 3% річних.

"Укренерго" заперечило проти задоволення позовних вимог. Серед його аргументів:

своєчасна сплата вартості балансуючої електроенергії здійснюється виключно з поточного рахунка із спецрежимом використання відповідно до правил ринку та за наявності коштів, що надійшли від інших учасників,

"ДТЕК Західенерго" допустив арифметичні помилки при здійсненні розрахунку суми, заявленої до стягнення.

Водночас, суд відхилив доводи "Укренерго" і стягнув з нього 7,38 млн грн 3% річних та 13,92 млн грн інфляційних витрат.

Кінцевим бенефіціаром АТ "ДТЕК Західенерго" є Рінат Ахметов.

Нагадаємо:

Господарський суд Дніпропетровської області стягнув з ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" Ріната Ахметова 915 тис грн. переплати за енергетичні послуги, які воно отримало від Добропільської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області.