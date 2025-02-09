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Компанія Ахметова відсудила у "Укренерго" 21 мільйон

Віктор Волокіта — 9 лютого, 17:07
Компанія Ахметова відсудила у Укренерго 21 мільйон

Господарський суд міста Києва стягнув з ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" на користь АТ "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова понад 21 млн грн інфляційних витрат та 3% річних.

Про це свідчить рішення суду від 22 січня.

У 2019 році "Укренерго" приєднало "ДТЕК Західенерго" до договору про участь у балансуючому ринку та долучило до реєстру постачальників послуг з балансування.

У липні 2023 року "ДТЕК Західенерго" звернулось до Господарського суду міста Києва з вимогою стягнути з "Укренерго" 390,87 мон грн заборгованості за балансуючу енергії. Приватне підприємство суд виграло, а також апеляцію та касацію. І звернулося до суду про стягнення інфляційних витрат та 3% річних.

"Укренерго" заперечило проти задоволення позовних вимог. Серед його аргументів:

  • своєчасна сплата вартості балансуючої електроенергії здійснюється виключно з поточного рахунка із спецрежимом використання відповідно до правил ринку та за наявності коштів, що надійшли від інших учасників,
  • "ДТЕК Західенерго" допустив арифметичні помилки при здійсненні розрахунку суми, заявленої до стягнення.

Водночас, суд відхилив доводи "Укренерго" і стягнув з нього 7,38 млн грн 3% річних та 13,92 млн грн інфляційних витрат.

Кінцевим бенефіціаром АТ "ДТЕК Західенерго" є Рінат Ахметов.

Нагадаємо:

Господарський суд Дніпропетровської області стягнув з ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" Ріната Ахметова 915 тис грн. переплати за енергетичні послуги, які воно отримало від Добропільської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області.

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